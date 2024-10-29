Компания представит целый ряд новых продуктов в начале января следующего года.

Начало следующего года обещает быть богатым на анонсы различных комплектующих — в частности, в рамках международной выставки CES 2025 в начале января Intel должна представить новые модели процессоров Arrow Lake и видеокарты Battlemage, Nvidia покажет линейку видеоадаптеров GeForce RTX 50, а презентация AMD должна раскрыть целый ряд новых продуктов, о чём рассказал информатор на одном из китайских форумов, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Club386

По данным информатора, на CES 2025 в начале января следующего года компания AMD должна представить несколько новых продуктов, включая видеокарты Radeon RX 8000 на базе архитектуры RDNA 4, настольные процессоры Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D с 3D V-Cache, мобильные процессоры Strix Halo (Ryzen AI Max), Kraken Point (преемник Strix Point) и Fire Range (Ryzen 9000 и Ryzen 9000X3D для ноутбуков), а также чипы Ryzen Z2 Extreme, Ryzen Z2 и Ryzen Z2G.

Графические адаптеры Radeon RX 8000 для настольных ПК, судя по всему, дебютируют примерно в то же время, что и видеокарты Nvidia GeForce RTX 50, хотя новинки от AMD будут представлены только моделями среднего и начального классов, соперничая максимум с GeForce RTX 5070/RTX 5070 Ti. О моделях RX 8000 для ноутбуков информатор ничего не сообщил, что может свидетельствовать о том, что они появятся чуть позже.

Дебют Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D состоится спустя несколько недель после появления Ryzen 7 9800X3D в продаже, которое ожидается уже в ноябре, что вполне объяснимо с точки зрения объёмов продаж.

Мобильные процессоры AMD Fire Range должны конкурировать с моделями Intel Arrow Lake-HX в игровом сегменте, а Kraken Point и Strix Halo могут использоваться в ноутбуках для профессионального применения.

Наконец, чипы Ryzen Z2 Extreme, Ryzen Z2 и Ryzen Z2G будут предназначаться, прежде всего, для портативных игровых консолей, выпускаемых в 2025 или даже в 2026 годах.