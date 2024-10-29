HMD выпускает новую модель под брендом Nokia.

Смартфоны под брендом Nokia, которые до недавнего времени продвигались финской HMD Global в целом ряде стран, постепенно заменяются на модели под собственной маркой компании, но данная тенденция, судя по всему, не коснулась обычных мобильных телефонов — как сообщает издание GSMArena, производитель представляет кнопочную модель Nokia 110 4G (2024), которая получила ряд изменений по сравнению с предшественницей.

Источник фото: HMD

Внешне Nokia 110 4G (2024) выглядит аналогично дебютировавшей ранее модели HMD 110 4G, но имеет ряд отличий относительно технических характеристик. Производитель отмечает наличие у новинки прочной внутренней рамки и необычного покрытия задней панели.

Новинка оснащается 2-дюймовым дисплеем TFT LCD, что заметно больше по сравнению с моделью прошлого поколения, Nokia 110 4G (2023), снабжённой экраном с диагональю 1.8 дюйма. Кроме того, устройство имеет 128 МБ оперативной и 64 МБ постоянной памяти. К сожалению, о чипсете, которым оснащается новая модель, в настоящий момент не сообщается.

На задней панели телефона располагается камера с неизвестными характеристиками, соседствующая со светодиодной вспышкой. Автономную работу устройства обеспечивает съёмная аккумуляторная батарея ёмкостью 1000 мА·ч, восполнять заряд которой можно при помощи разъёма USB Type-C.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, новинка имеет один микрофон, один динамик, разъём для карт памяти microSD, FM-радио, MP3-плеер и предустановленную игру «Змейка», которая является знаковой для телефонов Nokia, а также поддерживает 4G. Устройство выпускается в двух цветовых оформлениях — Blue и Titanium.

Информации о стоимости и доступности кнопочного телефона Nokia 110 4G (2024) в настоящее время не предоставляется.