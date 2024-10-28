Новинка должна дебютировать 7 ноября.

До официального запуска настольного процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D с кэшем 3D V-Cache осталось ещё несколько дней, но на платформе Geizhals уже сейчас размещена подробная информация о характеристиках новинки, сообщает издание NotebookCheck со ссылкой на материал VideoCardz.

Источник фото: NotebookCheck/Geizhals

Как и ожидалось ранее, настольный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D оснащается 8 ядрами на базе Zen 5 в составе одного блока CCD, 8 МБ L2-кэша и 96 МБ L3-кэша, 64 МБ из которых приходятся на 3D V-Cache. Новинка имеет TDP 120 Вт и 24 доступные линии PCIe 5.0.

Базовая частота процессора составляет 4.7 ГГц, а в режиме Boost способна достигать 5.2 ГГц. Интересно, что для CPU указано наличие разблокированного множителя, что подразумевает возможность полноценного разгона новинки, чего не было у моделей предшествующего поколения.

Процессор поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 со скоростью до 5600 МТ/c по стандарту JEDEC, но это не мешает повышать данный показатель вплоть до 8000 МТ/c и выше благодаря разгону.

Новинка совместима с материнскими платами 600-й и 800-й серий, включая A620 и Pro-версии. Встроенный графический процессор новой модели представлен двумя вычислительными ядрами на базе RDNA 2 с тактовой частотой 2.2 ГГц.

Источник фото: VideoCardz/Geizhals

Также на сайте Geizhals указывается, что процессор Ryzen 7 9800X3D появится в продаже 7 ноября. Отмечается, что стоимость новинки, стартующая от €247, судя по всему, является предварительной и не соответствует действительности.