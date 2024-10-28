Смартфон имеет ряд недостатков в связи с особенностями своей конструкции.

Несколько недель назад состоялся запуск первого в мире смартфона с тройным складыванием Huawei Mate XT, а совсем недавно новинка прошла испытания на прочность специалистом YouTube-канала JerryRigEverything Заком Нельсоном, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

У складных смартфонов в связи с их конструкцией традиционно существует несколько слабых мест, которые и проявились в Huawei Mate XT — в частности, в тесте устойчивости дисплея новинки к царапинам с использованием шкалы Мооса оказалось, что даже ноготь способен оставить царапины на пластиковой поверхности экрана, не говоря уже о более острых предметах.

Ещё одной неприятной неожиданностью становится возможность повредить экран обычным постукиванием тупым концом рукоятки ножа — в тестах специалиста это привело к появлению «паутины» на поверхности дисплея.

С другой стороны, экран смартфона показал себя с лучшей стороне при воздействии на него грязи и песка, продемонстрировав высокий уровень устойчивости к подобным воздействиям.

При сгибании в неправильном направлении Mate XT, как и другие модели, получает заметные повреждения, но при этом новинка предупреждает своего владельца при попытке согнуть его не в ту сторону.

Отмечается, что в связи с особенностями конструкции и наличием уязвимого к внешним воздействиям экрана владельцы Huawei Mate XT должны обращаться с ним с предельной осторожностью.