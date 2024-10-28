Несколько недель назад состоялся запуск первого в мире смартфона с тройным складыванием Huawei Mate XT, а совсем недавно новинка прошла испытания на прочность специалистом YouTube-канала JerryRigEverything Заком Нельсоном, сообщает издание Gizmochina.
Источник фото: Gizmochina
У складных смартфонов в связи с их конструкцией традиционно существует несколько слабых мест, которые и проявились в Huawei Mate XT — в частности, в тесте устойчивости дисплея новинки к царапинам с использованием шкалы Мооса оказалось, что даже ноготь способен оставить царапины на пластиковой поверхности экрана, не говоря уже о более острых предметах.
Ещё одной неприятной неожиданностью становится возможность повредить экран обычным постукиванием тупым концом рукоятки ножа — в тестах специалиста это привело к появлению «паутины» на поверхности дисплея.
С другой стороны, экран смартфона показал себя с лучшей стороне при воздействии на него грязи и песка, продемонстрировав высокий уровень устойчивости к подобным воздействиям.
При сгибании в неправильном направлении Mate XT, как и другие модели, получает заметные повреждения, но при этом новинка предупреждает своего владельца при попытке согнуть его не в ту сторону.
Отмечается, что в связи с особенностями конструкции и наличием уязвимого к внешним воздействиям экрана владельцы Huawei Mate XT должны обращаться с ним с предельной осторожностью.