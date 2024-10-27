Дизайн новинки будет схож с HMD Skyline.

Компания HMD Global работает над своим новым смартфоном среднего класса HMD Sage, о чём сообщает информатор HMD Meme's, раскрывая ряд характеристик предстоящей новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/HMD Meme's/X

По данным информатора, смартфон HMD Sage получит 6.55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, чипсет Unisoc T760, 50-Мп основную камеру на задней панели и 50-Мп селфи-камеру на фронтальной стороне.

Данными о ёмкости аккумуляторной батареи, питающей новинку, информатор в настоящее время не делится, но сообщает, что устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт через порт USB Type-C 2.0.

Кроме того, новинке приписывается наличие поликарбонатной средней рамки, матового покрытия задней панели, защиты от пыли и влаги по стандарту IP52, 3.5-мм аудиоразъёма, а также поддержка NFC.

Внешне смартфон HMD Sage похож на дебютировавший ранее HMD Skyline, который, в свою очередь, унаследовал дизайн от Nokia Lumia 920. Единственным заметным отличием является наличие всего двух камер на задней панели, соседствующих со светодиодной вспышкой.

Согласно опубликованным рендерам, новинка будет представлена в синем, зелёном и красном цветовых оформлениях.

Информации о стоимости и дате запуска смартфона HMD Sage в настоящее время не предоставляется, но с учётом характеристик новинка, судя по всему, будет представлять собой модель среднего класса.