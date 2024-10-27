Запуск смартфона может состояться в марте 2025 года.

В текущем году компания Apple решила не выпускать новую версию смартфона серии iPhone SE, но в 2025 году, как прогнозирует ряд информаторов, всё же представит доступную модель iPhone SE 4 с характеристиками, которые были раскрыты в свежей утечке, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Apple

Утверждается, что смартфон Apple iPhone SE 4 получит чип нового поколения A18, которым оснащаются дебютировавшие несколько недель назад модели серии iPhone 16, OLED-экран класса M11 с вырезом, диагональю 6.06 дюйма, разрешением 2532x1170 точек, плотностью пикселей 460 PPI, пиковой яркостью 800 нит и частотой обновления 60 Гц.

Кроме того, новинка будет оснащена 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, что является нижним пределом для поддержки системы искусственного интеллекта Apple Intelligence, и фирменным чипом 5G.

Основная камера новинки на задней панели будет представлена 48-Мп датчиком Sony IMX904 размером 1/1.56 дюйма, а на фронтальной стороне разместится 12-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу устройства будет поддерживать аккумуляторная батарея ёмкостью 3279 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 20 и 15 Вт соответственно.

Кроме того, новинка получит как минимум 128 ГБ постоянной памяти, разъём USB Type-C, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий стандарту IP68, а также поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

По данным информатора, стоимость смартфона Apple iPhone SE 4 будет стартовать от 499 долларов США, а запуск состоится в марте следующего года.