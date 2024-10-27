Лидерство захватили китайские компании Vivo и Huawei.

Американская компания Apple теряет свою долю на мобильном рынке Китая, в то время как китайские компании Vivo и Huawei укрепляют свои позиции — это следует из квартального отчёта агентства Canalys, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Согласно отчёту Canalys, в третьем квартале текущего года Vivo снова становится лидером по поставкам смартфонов с общей долей рынка, составляющей 19 %, что на 3 % больше по сравнению с прошлым кварталом и на 25 % выше показателей прошлого года. Аналитики связывают рост продаж Vivo с запуском моделей среднего класса.

На второй позиции оказывается Huawei, занявшая 16 % от общей доли мобильного рынка Китая и увеличившая свои показатели на 24 % в годовом исчислении, что объясняется активной стратегией и успешным продвижением флагманских продуктов.

Компания Honor в третьем квартале текущего года столкнулась с определёнными трудностями, потеряв 13 % по сравнению с прошлым годом и заняв третью строчку с результатом 15 %.

Китайский производитель Xiaomi, напротив, нарастил свою долю на 13 % в годовом исчислении и занял 15 % мобильного рынка Китая, что помогло ему оказаться на четвёртом месте, чуть уступив Honor. Успех Xiaomi специалисты объясняют тем, что компания придерживается своей эффективной стратегии, связывающей в единую экосистему гаджеты для дома и автомобиля.

Американская компания Apple заняла лишь пятую строку по объёмам продаж своих мобильных продуктов в Китае — её доля в третьем квартале 2024 года составила 14 %, что на 6 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно прогнозам аналитиков, затянувшийся процесс внедрения Apple Intelligence в линейке iPhone 16 может ещё больше ухудшить положение производителя в ближайшем будущем.

Источник фото: Gizmochina

Отмечается, что за пределами Китая ситуация у Apple также вызывает опасения — в частности, на индийском рынке в третьем квартале текущего года компания даже не попала в пятёрку лидеров.