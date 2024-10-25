Производитель выпускает процессоры Ryzen 5 5600XT и Ryzen 5 5600T.

Представленная более восьми лет назад платформа AMD Socket AM4 продолжает получать обновления в виде новых моделей процессоров — сегодня состоялся дебют двух представителей Ryzen 5000, а именно Ryzen 5 5600XT и Ryzen 5 5600T, получивших повышенные по сравнению со своими предшественниками частоты, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Настольные процессоры Ryzen 5 5600XT и Ryzen 5 5600T представляют собой 6-ядерные 12-поточные модели на базе архитектуры Zen 3 с TDP, составляющим 65 Вт, по данным показателям не отличаясь от своих предшественников.

Ключевым отличием являются тактовые частоты новинок — базовая и максимальная частота Ryzen 5 5600T составляет 3.7 и 4.5 ГГц, что на 200 и 100 МГц больше по сравнению с Ryzen 5 5600, а соответствующие показатели Ryzen 5 5600XT достигают 3.8 и 4.7 ГГц, что на 100 МГц выше на фоне возможностей Ryzen 5 5600X.

Хотя обе модели поставляются с комплектным кулером Wraith Stealth, их стартовая цена вряд ли обрадует потенциальных покупателей — стоимость Ryzen 5 5600T на платформе Amazon составляет 186 долларов США, а Ryzen 5 5600XT оценён в 192 доллара США.

Учитывая, что стандартные версии можно найти в продаже за 125 долларов, стоимость Ryzen 7 5700X стартует с отметки 158 долларов, а игровой Ryzen 7 5700X3D оценивает в 210 долларов, предложение не выглядит слишком выгодным, поэтому в будущем новинки явно ждёт корректировка ценников.

В настоящее время платформа AM4 живее всех живых, несмотря на достаточно почтенный возраст, предлагая современные технологии и широкий набор процессоров под любые задачи.