В китайской рознице новинка оценена в 1799 юаней.

Компания AOC расширяет свой ассортимент игровых мониторов, представляя 27-дюймовую модель Q27G4XM с технологией Mini LED, сертификатом HDR10 и высокими характеристиками, способными заинтересовать геймеров, сообщает издание NotebookCheck.

Геймерский монитор AOC Q27G4XM оснащается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением QHD (2560x1440 точек), высокой частотой обновления, достигающей 180 Гц, и низким временем отклика GtG, составляющим 1 мс. Для устранения разрывов картинки при высокой частоте устройство снабжается технологией AMD FreeSync.

Поддержка технологии Mini LED с 1152 зонами локального затемнения обеспечивает точное управление светом и повышенную до 1200 нит пиковую яркость, а заявленный охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3, достигающий 100 и 99 % соответственно, позволяет использовать монитор не только в игровых целях, но и для создания контента.

Кроме того, новинка имеет коэффициенты статической и динамической контрастности 1000:1 и 80M:1 и соответствует требованиям HDR10 и DisplayHDR 1000. Для минимизации негативного влияния на зрения во время длительных игровых сессий устройство снабжается технологией фильтрации синего цвета и подсветкой без мерцания.

Источник фото: NotebookCheck/DisplaySpecifications

Монитор оснащается двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и 3.5-мм аудиоразъёмом. Новинка имеет эргономичную подставку, позволяющую регулировать его положение в пространстве в зависимости от необходимости, и может монтироваться на стену благодаря наличию креплений VESA.

Игровой монитор AOC Q27G4XM уже появился в китайской рознице по цене 1799 юаней (250 долларов США, 24 500 рублей).