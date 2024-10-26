Новинка предназначается для профессионального использования.

Компания Philips выпускает свой новый 32-дюймовый монитор 32B1U3900, предназначенный для профессионального использования и имеющий широкие возможности, сообщает издание NotebookCheck.

Монитор Philips 32B1U3900 оснащается 31.5-дюймовой панелью VA LCD с разрешением 4K (3840x2160 точек), частотой обновления 60 Гц, яркостью 350 нит, широким углом обзора, составляющим 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, временем отклика GtG, достигающим 4 мс, и коэффициентом контрастности 3500:1.

Новинка поддерживает 1.07 млрд цветов, а заявленный охват цветовых пространств sRGB и NTSC составляет 122 и 106 % соответственно. Для снижения негативного влияния на зрение во время длительной работы монитор оснащается фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания.

Для подключения новинки к устройствам предназначается один разъём DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и один USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort и Power Delivery мощностью до 90 Вт для подзарядки гаджетов. Также монитор оснащён встроенным USB-хабом с несколькими разъёмами USB, Ethernet-портом, двумя динамиками по 3 Вт каждый и 3.5-мм аудиоразъёмом.

Для удобства регулирования положения монитор оснащается эргономичной подставкой, а для монтажа устройства на стену имеются крепления VESA 100x100 мм.

Источник фото: NotebookCheck/Philips

Новинка имеет встроенные технологии SmartImage для оптимизации изображения и SmartControl для точной настройки устройства, а также поддерживает режим EasyRead, обеспечивающий имитацию бумаги при чтении.

Информацией о стоимости монитора Philips 32B1U3900 производитель в настоящее время не делится.