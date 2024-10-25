Производитель может применить новый материал для повышения характеристик экрана.

Компания Samsung работает над своей новой линейкой топовых смартфонов Galaxy S25, которая должна дебютировать через несколько месяцев и принести ряд улучшений — в частности, флагманская модель Galaxy S25 Ultra обзаведётся несколькими заметными нововведениями, в том числе улучшенным дисплеем, пишет издание Gizmochina.

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Как утверждает информатор ICE Universe, дисплей смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra будет характеризоваться более высокой пиковой яркостью, большим углом обзора и более точными цветами.

При этом точных цифр не называется, но более ранние прогнозы указывали на то, что новый дисплей, которым оснастят Galaxy S25 Ultra, сможет обеспечить увеличение максимальной яркости на 20-30 %, то есть до 3100-3400 нит, что заметно выше по сравнению с экраном модели предшествующего поколения, обеспечивающим пиковую яркость 2600 нит.

Отмечается, что улучшения экрана новинки могут быть достигнуты благодаря применению нового материала M14 OLED от Samsung, обеспечивающего повышение яркости и увеличение углов обзора совместно с точностью цветопередачи.

Диагональ Galaxy S25 Ultra, согласно ряду утечек, также чуть увеличится по сравнению с предшественником — если Galaxy S24 Ultra оснащается 6.8-дюймовым дисплеем, то Galaxy S25 Ultra может получить 6.86-дюймовую панель.

Помимо улучшенного экрана, новинка должна получить более производительный чипсет, которым, как ожидается, станет Qualcomm Snapdragon 8 Elite в версии for Galaxy. Кроме того, новая модель, судя по всему, будет отличаться изменённым дизайном корпуса с закруглёнными углами и меньшей толщиной (8.25 мм) при более скромном весе (221 г).

При этом новинка должна сохранить аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, что аналогично возможностям модели предшествующего поколения.

Ожидается, что Samsung официально презентует свою новую серию смартфонов Galaxy S25 в начале следующего года.