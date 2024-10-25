До официального запуска флагманского смартфона Vivo iQOO 13 осталось всего несколько дней, поэтому производитель спешит заинтересовать как можно более количество потенциальных покупателей, раскрывая новые подробности о производительности топовой модели, оснащённой флагманским чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite с быстрыми ядрами Oryon.
Как сообщает издание NotebookCheck, новый рекламный материал компании раскрывает впечатляющие показатели iQOO 13 в бенчмарке AnTuTu – по данным производителя, общая оценка смартфона в данном тесте составляет 3 159 448 баллов. В настоящее время это самый высокий результат, продемонстрированный мобильным устройством, снабжённым чипом Snapdragon 8 Elite.
Компания отмечает, что обеспечивает столь высокую производительность не только флагманский чипсет, но и мощная система охлаждения с большой испарительной камерой, которая эффективно отводит излишки тепла.
Помимо результатов тестов новинки в бенчмарке, производитель также отметил широкие возможности флагманской модели в играх, что достигается благодаря использованию совместно с чипсетом Snapdragon 8 Elite собственного чипа Q2, который, как утверждается, обеспечивает масштабирование разрешения на уровне ПК, а также применению технологии VAA Anti-Flicker, снижающей мерцание и способствующей плавному игровому процессу.
Машинный перевод
Источник фото: NotebookCheck/iQOO
Дополнительное увеличение быстродействие достигается за счёт быстрой оперативной памяти, которую производитель называет LPDDR5X Ultra. Кроме того, новинка оснащается хранилищем UFS 4.0 и ёмким аккумулятором на 6150 мА·ч с поддержкой быстрой 120-Вт зарядки, а также тройной камерой на задней панели с подсветкой Halo RGB.
Дисплей смартфона, ориентированный на игры, представлен 6.82-дюймовой панелью LTPO с разрешением 3168x1440 точек и частотой обновления 144 Гц, которая, как заявляет производитель, потребляет меньше энергии и характеризуется меньшей задержкой по сравнению с предшественником.
Официальная презентация смартфона Vivo iQOO 13 состоится 30 октября текущего года в Китае.