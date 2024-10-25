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Производитель раскрыл рекордные показатели Vivo iQOO 13 в AnTuTu и его возможности в играх
Анонс новинки запланирован на 30 октября.

До официального запуска флагманского смартфона Vivo iQOO 13 осталось всего несколько дней, поэтому производитель спешит заинтересовать как можно более количество потенциальных покупателей, раскрывая новые подробности о производительности топовой модели, оснащённой флагманским чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite с быстрыми ядрами Oryon.

Как сообщает издание NotebookCheck, новый рекламный материал компании раскрывает впечатляющие показатели iQOO 13 в бенчмарке AnTuTu – по данным производителя, общая оценка смартфона в данном тесте составляет 3 159 448 баллов. В настоящее время это самый высокий результат, продемонстрированный мобильным устройством, снабжённым чипом Snapdragon 8 Elite.

Компания отмечает, что обеспечивает столь высокую производительность не только флагманский чипсет, но и мощная система охлаждения с большой испарительной камерой, которая эффективно отводит излишки тепла.

Помимо результатов тестов новинки в бенчмарке, производитель также отметил широкие возможности флагманской модели в играх, что достигается благодаря использованию совместно с чипсетом Snapdragon 8 Elite собственного чипа Q2, который, как утверждается, обеспечивает масштабирование разрешения на уровне ПК, а также применению технологии VAA Anti-Flicker, снижающей мерцание и способствующей плавному игровому процессу.

Машинный перевод

Источник фото: NotebookCheck/iQOO

Дополнительное увеличение быстродействие достигается за счёт быстрой оперативной памяти, которую производитель называет LPDDR5X Ultra. Кроме того, новинка оснащается хранилищем UFS 4.0 и ёмким аккумулятором на 6150 мА·ч с поддержкой быстрой 120-Вт зарядки, а также тройной камерой на задней панели с подсветкой Halo RGB.

Дисплей смартфона, ориентированный на игры, представлен 6.82-дюймовой панелью LTPO с разрешением 3168x1440 точек и частотой обновления 144 Гц, которая, как заявляет производитель, потребляет меньше энергии и характеризуется меньшей задержкой по сравнению с предшественником.

Официальная презентация смартфона Vivo iQOO 13 состоится 30 октября текущего года в Китае.

#vivo iqoo 13
Источник: notebookcheck.net
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В сети появились результаты тестирования Vivo iQOO 13 в приложении Geekbench 6
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