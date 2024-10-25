Также добавлена поддержка для Intel Core Ultra 200S.

Разработчики из Intel выпускают свежую версию своего графического драйвера, которая добавляет поддержку для новых продуктов и тайтла, а также повышает быстродействие и исключает некоторые баги, сообщает издание Neowin.

Источник фото: The FPS Review

Свежий графический драйвер Intel версии 32.0.101.6129 WHQL добавляет поддержку для недавно дебютировавших моделей CPU Intel Core Ultra 200S с интегрированным видеоядром Intel и тайтла CoD Black Ops 6 на графических адаптерах Intel Arc A-серии и процессорах Intel Core Ultra с интегрированным видеоядром Intel Arc.

Помимо этого, апдейт повышает быстродействие в тайтле Diablo IV: Vessel of Hatred (DX12) на моделях CPU Intel Core Ultra Series 1 с интегрированной графикой Intel Arc, если сравнивать с версией программного обеспечения 31.0.101.6127 — в разрешении 1080p с настройками «Medium» средний показатель fps увеличивается на одиннадцать процентов.

Дополнительно в новой версии графических драйверов была исключена одна проблема, а именно аварийное прекращение работы Blender в процессе рендеринга ряда сцен на графических адаптерах Intel Arc A-серии.

Свежий графический драйвер Intel версии 32.0.101.6129 WHQL представляется возможность загрузить на официальном сайте компании.