Новинка демонстрирует достаточно высокие показатели.

По мере приближения даты дебюта нового настольного процессора AMD Ryzen 7 9800X3D в сети Интернет появляется всё больше данных, проливающих свет на возможности новинки — совсем недавно новая модель была протестирована в бенчмарке Geekbench 6, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: PCGamesN

В своей лучшей попытке настольный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, работающий совместно с материнской платой BIOSTAR X870E VALKYRIE и 48 ГБ оперативной памяти DDR5-8000, в однопоточном тесте получил 3295 баллов, а в многопоточном завоевал 18 560 очков.

Интересно, что в многопоточном тесте новинка превзошла не только модель предшествующего поколения, Ryzen 7 7800X3D, оказавшись впереди на 19%, но и на 9% обогнала стандартную модель текущего поколения, Ryzen 7 9700X. Это может быть связано с более высоким TDP, составляющим для Ryzen 7 9800X3D 120 Вт. При этом частота тестируемого образца достигала 5.3 ГГц, что на 100 МГц выше паспортного значения и указывает на возможное применение PBO.

Сравнение показателей Ryzen 7 9800X3D и недавно дебютировавших моделей Intel Arrow Lake-S показывает следующую картину — в многопоточных тестах от издания The FPS Review процессор Core Ultra 5 245K набирает 17 774 балла, что позволяет модели AMD обогнать соперника на 4%, а Core Ultra 9 285K получает 21 638 очков, то есть отставание Ryzen 7 9800X3D составляет 14%.

Конечно, процессоры с кэшем 3D V-Cache обычно славятся своими игровыми возможностями, поэтому показатели в бенчмарках интересны лишь в качестве сопутствующих данных.