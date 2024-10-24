Новая модель имеет низкое время отклика, поддерживает AMD FreeSync Premium и снабжена широким набором портов.

Компания BenQ выпускает свой новый игровой монитор EX271U, являющийся частью линейки Mobiuz и отличающийся высокими характеристиками, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/DisplaySpecifications

Игровой монитор BenQ EX271U оснащается 27-дюймовой панелью с разрешением 4K (3840x2160 точек), частотой обновления 165 Гц и низким временем отклика GtG 1 мс, что обеспечивает качественную картинку в наиболее динамичных сценах. Дополнительно устройство поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, устраняющую разрывы изображения при высокой частоте кадров.

Новинка имеет пиковую яркость 400 нит и обеспечивает глубину цвета в 10 бит, а заявленный охват цветового пространства DCI-P3 составляет 95 %, что позволяет использовать монитор не только для игр, но и создания контента.

Кроме того, устройство соответствует требованиям Vesa DisplayHDR 400, а также имеет целый ряд фирменных функций, в том числе Gamer-Experienced Color для улучшения цветов, Shadow Phage для динамического регулирования контрастности в режиме реального времени благодаря применению ИИ, Smart Visual Refinement на базе движка PixSoul Engine, повышающую качество изображения, Color Vibrance и Light Tuner для дополнительных настроек.

Новинка обеспечивает высококачественный 7.1-канальный звук благодаря поддержке eARC и имеет сертификат TÜV Rheinland, соответствуя необходимым требованиям относительно минимизации негативного влияния на зрение в процессе продолжительного использования монитора.

Устройство оснащается целым рядом разъёмов, в том числе тремя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, тремя USB 3.2 Type-C, один из которых поддерживает не только передачу данных, но и зарядку гаджетов мощностью до 65 Вт, а также тремя USB 3.2 Type-A и 3.5-мм аудиоразъёмом.

Новинка имеет эргономичную подставку, позволяющую регулировать положение монитора в зависимости от необходимости, и может монтироваться на стену благодаря наличию креплений VESA 100x100 мм.

Ожидается, что сначала монитор BenQ EX271U поступит в продажу в Китае и Австралии, а спустя некоторое время будет представлен и на других мировых рынках. В китайской рознице новинка оценена в 4499 юаней (около 630 долларов).