Новинки должны дебютировать через несколько дней.

Компания Xiaomi готовится презентовать свои новые планшеты серии Pad 7 — сегодня производитель раскрыл некоторые характеристики предстоящих новинок, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Как отмечает производитель, новая серия планшетов Xiaomi Pad 7 получит высококачественные дисплеи, разработанные для удобства использования при решении профессиональных задач и представленные 11.2-дюймовыми панелями с разрешением 3200x2136 точек, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 144 Гц и плотностью пикселей 345 PPI.

Кроме того, компания подтверждает, что Xiaomi Pad 7 Pro будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Данными о чипе, применяемом в стандартной модели, Xiaomi Pad 7, производитель в настоящее время не делится, но более ранняя утечка раскрыла, что новинка может получить SoC Snapdragon 7+ Gen 3. Конечно, данные модели чипсетов не являются топовыми решениями, но способны обеспечить достаточно высокую производительность для решения целого ряда задач.

Также стало известно, что новинки будут поставляться с предустановленной оболочкой HyperOS 2.0 на базе Android 15, которая должна принести ряд новых функций с использованием технологий искусственного интеллекта и усовершенствованный пользовательский интерфейс.

По неофициальной информации, Xiaomi Pad 7 Pro также обзаведётся 50-Мп основной камерой и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Ожидается, что планшеты Xiaomi серии Pad 7 будут официально презентованы 29 октября совместно с флагманской линейкой смартфонов Xiaomi 15.