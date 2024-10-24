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Samsung представляет чипсет среднего класса Exynos 1580 с более быстрым GPU и рядом улучшений
Новинка должна стать основой для мобильных устройств среднего ценового диапазона.

Компания Samsung представляет свой новый чипсет Exynos 1580, который приходит на смену Exynos 1480 с рядом улучшений и предназначается для предстоящих моделей смартфонов среднего класса, сообщает издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Чипсет Samsung Exynos 1580 получает целый ряд заметных обновлений, имея новые процессорные ядра ARMv9 (против ARMv8 у предшественника) и улучшенное оснащение встроенного графического процессора. Дополнительное преимущество по сравнению с предшественником новому чипу даёт технология производства по третьему поколению 4-нм техпроцесса EUV FinFET от Samsung.

Новинка имеет трёхкластерную структуру с одним основным ядром Cortex-A720, работающим на частоте 2.9 ГГц, тремя ядрами Cortex-A720 с тактовой частотой 2.6 ГГц и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A520, частота которых достигает 1.95 ГГц.

Графический процессор Xclipse 540, основанный на архитектуре AMD RDNA 3, получает два блока WGP, в то время как модель предшествующего поколения была оснащена лишь одним, а также увеличенный кэш GL2. По словам производителя, пиковое быстродействие GPU увеличилось на 37%, а производительность при равном с предшественником уровне мощности повысилась на 20%.

Блок NPU нового чипсета оснащается увеличенным до 2 МБ объёмом кэша и обладает вычислительной мощностью в 14.7 TOPS, что значительно выше по сравнению с возможностями Exynos 1380 (4.9 TOPS). К сожалению, данных о блоке NPU, которым снабжается модель прошлого поколения, не предоставляется, но с учётом того, что и у Exynos 1580, и у Exynos 1480 он обозначается с показателем 6K MAC, можно предположить, что заметной разницы нет.

Кроме того, чипсет нового поколения получил поддержку дисплеев с разрешением Ful HD+ и частотой обновления 144 Гц, оперативной памяти LPDDR5, накопителей UFS 3.1, стандартов беспроводной связи 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, одиночных камер с разрешением до 200 Мп и конфигураций из двух камер 32+32 Мп @ 30 fps, а также видео 4K с частотой 60 fps. По данным Samsung, новый чип обеспечивает улучшенную обработку изображений по сравнению с предшественником. К сожалению, декодер AV1 у новинки отсутствует.

Источник фото: NotebookCheck/Samsung

Ожидается, что чипсет Exynos 1580 будет использоваться в моделях мобильных устройств среднего класса, таких как Galaxy A56.

#samsung #exynos 1580
Источник: gsmarena.com
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