Кроме того, новинка имеет низкое время отклика и широкий набор разъёмов.

Производитель AOC выпускает свой новый игровой 27-дюймовый монитор с высокой частотой обновления, низким временем отклика и широким набором портов, пишет издание NotebookCheck.

Игровой монитор AOC AG276QKD имеет футуристичный дизайн и оснащается OLED-панелью, обрамлённой тонкими рамками с диагональю 26.5 дюйма, разрешением QHD (2560x1440 точек) частотой обновления 480 Гц и временем отклика GtG 0.03 мс. Заявленный охват цветового пространства DCI-P3 составляет 98.5 %, а пиковая яркость в режиме HDR достигает 1300 нит. Кроме того, новинка имеет заводскую калибровку цвета с точностью Delta E <2 и коэффициент статической контрастности 1 500 000:1.

Для минимизации негативного влияния на зрение в процессе долгих игровых баталий устройство снабжается фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания, а технология AGLR должна повысить комфорт от использования монитора благодаря устранению заметных бликов и отражений.

Новинка обеспечивает широкий динамический диапазон, соответствуя стандарту VESA DisplayHDR True Black 400. Кроме того, устройство поддерживает технологию OLED Care, которая, как утверждает производитель, предотвращает выгорание OLED-панели, а также режимы «Картинка рядом с картинкой» (PBP) и «Картинка в картинке» (PIP).

Источник фото: NotebookCheck/AOC

Устройство имеет целый ряд портов, в том числе DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, а также два разъёма USB 3.2 Gen 1. Для удобной регулировки своего положения монитор снабжается эргономичной подставкой с основанием в виде многоугольника, а для улучшения эстетической составляющей имеет настраиваемую RGB-подсветку.

Информацией о стоимости игрового монитора AOC AG276QKD производитель в настоящее время не делится.