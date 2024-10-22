Новинки дебютируют в следующем месяце.

Компания ASUS готовится представить свою новую топовую линейку смартфонов ROG Phone 9, которая придёт на смену серии ROG Phone 8, дебютировавшей в начале текущего года, менее чем через месяц — сегодня тайваньский производитель раскрыл дату презентации своих новых моделей и их внешний вид, пишет издание NotebookCheck.

Как сообщает ASUS в своём пресс-релизе, официальная презентация линейки смартфонов ROG Phone 9 состоится 19 ноября в 19:00 по местному времени, то есть в 14:00 по московскому времени.

Кроме того, производитель опубликовал рендеры модели серии ROG Phone 9, фронтальная панель которой не претерпела заметных изменений по сравнению со смартфоном предшествующего поколения, ROG Phone 8, имея тот же плоский дисплей с круглым вырезом для селфи-камеры.

Задняя панель новинки получила новую отделку и ряд других изменений по сравнению с предшественницей — хотя модуль камеры имеет ту же компоновку объективов, соседствующих со светодиодной вспышкой, и аналогичный дизайн, что и модель прошлого поколения, фирменный логотип серии, ранее располагавшийся в нижней части корпуса, переместился в центр, а ниже него расположилась «точечная» надпись «ROG», под которой имеется текст, гласящий «Republic of Gamers» — последние два элемента на тыльной стороне ROG Phone 8 отсутствовали.

Источник фото: NotebookCheck/ASUS

Также производитель подтвердил более ранние утечки — серия ASUS ROG Phone 9 действительно получит представленный несколько часов назад флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который чуть ранее был протестирован в ряде бенчмарков, продемонстрировав высокую производительность.

Помимо этого, несколько недель назад китайский центр сертификации раскрыл, что новинки будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт, как и модели предшествующего поколения.

Более подробной информацией производитель в настоящее время не делится.