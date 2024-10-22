В сети появилось видео с демонстрацией игрового процесса на Realme GT7 Pro.

Флагманский смартфон Realme GT7 Pro одним из первых получит топовый чипсет следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4), который ранее уже показал свою высокую производительность в ряде тестов, а сегодня в сети Интернет появилось видео, опубликованное информатором Ice Universe, в котором демонстрируется игровой процесс с высоким fps на примере тайтла Assassin's Creed, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Ice Universe/X

В опубликованном видео смартфон Realme GT7 Pro с чипом Snapdragon 8 Elite без особых проблем обеспечивает высокое быстродействие в игре Assassin's Creed: Black Flag — как утверждается, устройство поддерживает стабильную частоту кадров, составляющую около 60 fps, причём графический процессор был нагружен только на 70-80 %.

К сожалению, помимо общих фраз о впечатляющей производительности при высоких настройках качества графики, более подробными данными о применяемой конфигурации в игре информатор не поделился.

Хотя релиз Assassin's Creed: Black Flag состоялся ещё в 2013 году, возможность запуска игры, разработанной для ПК и игровых консолей, на мобильном устройстве весьма впечатляет.

Предыдущие утечки указывали на то, что графический процессор Adreno 830 в составе чипсета Snapdragon 8 Elite будет превосходить своего предшественника на 40 %, а поддержка технологии генерации кадров, аналогичной DLSS Frame Generation, позволит обеспечивать высокое быстродействие на мобильных устройствах даже в ААА-тайтлах.