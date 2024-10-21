Дебют новинки ожидается в ближайшие дни.

Компания Xiaomi готовится к предстоящему запуску своей новой флагманской серии Xiaomi 15, а сегодня в сети Интернет появились данные, раскрывающие производительность и ряд характеристик стандартной модели в бенчмарке Geekbench, сообщает издание Gizmochina.

В базе данных Geekbench стандартная модель Xiaomi 15 с модельным номером 24129PN74C, оснащённая чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4), снабжённым двумя ядрами, достигающими тактовой частоты 4.32 ГГц, и шестью ядрами с частотой 3.53 ГГц, в одноядерном тесте набрала 3180 баллов, а в многоядерном получила 10 058 очков, что в среднем выше показателей модели предшествующего поколения, Xiaomi 14, имеющей чип Snapdragon 8 Gen 3, на 51 и 50 % соответственно.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, бенчмарк Geekbench раскрыл, что тестируемая модель была оснащена 16 ГБ оперативной памяти и работала под управлением операционной системы Android 15, что вполне ожидаемо от флагманской модели следующего поколения.

Предполагается, что первые представители новой серии, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, дебютируют в ближайшие дни, став первыми моделями с чипсетом Snapdragon 8 Elite, а Xiaomi 15 Ultra появится лишь в следующем году.

Благодаря сайту сертификации 3C известно, что смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro будут поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт, как и модели предшествующего поколения.