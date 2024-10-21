Loongson Technology имеет амбициозные планы по разработке конкурентоспособных продуктов.

Китайская компания Loongson Technology продолжает работать над своими новыми CPU и GPU, которые будут способны конкурировать с зарубежными продуктами — в рамках мероприятия Loongson Industrial Ecosystem Conference 2024 производитель обозначил свои планы на будущее, сообщает издание NotebookCheck.

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В настоящее время в активе Loongson Technology имеется процессор Loongson 3A6000, который, по заявлению производителя, способен конкурировать с 14-нм чипами Intel, в частности с Core i3-10100, несмотря на свою более скромную частоту (2.5 ГГц против 3.6 ГГц).

Благодаря дальнейшему усовершенствованию архитектуры китайская компания собирается соперничать с 10-нм процессорами, выпустив свою серверную модель 3C6000, а спустя ещё некоторое время планирует навязать конкуренцию для настольных процессоров Intel Core 12-го и 13-го поколений среднего и высокого ценовых диапазонов, представив свою десктопную модель 3B6600M.

Источник фото: NotebookCheck

Кроме того, производитель работает над эффективной системой двоичной трансляции x86 в целях совместимости приложений, разработанных под ОС Windows, с собственными моделями процессоров.

Кроме того, в следующем году Loongson Technology собирается представить свой графический чип 9A1000, который по быстродействию должен соответствовать возможностям AMD Radeon RX 550, а также поддерживать технологии OpenGL 4.0, PCIe 4.0, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

Конечно, подобной производительностью никого не удивишь, но чуть ранее стало известно о дальнейших планах Loongson Technology в области разработки графических продуктов — ожидается, что GPU следующего поколения 9A2000, разработанный специалистами компании, сможет соперничать уже с Nvidia GeForce RTX 2080.

Ещё одним направлением компании является разработка и создание встраиваемых SoC и микроконтроллеров MCU, где производитель также добился определённых успехов.