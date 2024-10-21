По словам специалистов, стоимость бытовой техники, смартфонов и ноутбуков начнёт повышаться уже с середины ноября.

Новогодние распродажи электроники могут разочаровать россиян, так как скидки будут отталкиваться от более высоких цен, которые вступят в силу в ближайшие недели, поэтому тянуть с приобретением гаджетов не стоит — об этом рассказали в разговоре с журналистами издания «Известия» эксперты и специалисты отрасли, знакомые с темой.

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По словам ряда собеседников издания, российские дистрибьюторы уже сейчас закупаются электроникой за рубежом по увеличившейся стоимости, поэтому в ближайшие недели цены на бытовую технику, ноутбуки, смартфоны и некоторые другие позиции в сфере электроники в российской рознице подскочат в среднем на 10-15 %.

Среди основных факторов, негативно повлиявших на стоимость гаджетов в России, называют повышение цен на комплектующие во всём мире, слабеющий по отношению к ряду других валют рубль, повышение ключевой ставки, усложнившуюся логистику и отказ некоторых банков от сотрудничества с российскими компаниями.

Ряд экспертов рекомендует не ждать новогодних праздников, так как уже к середине ноября в Россию будут доставлены первые партии электроники с возросшими ценниками, что спровоцирует рост стоимости ряда товаров в российской рознице.

Специалисты отмечают, что ритейлеры будут продолжать заинтересовывать покупателей разнообразными скидками и акциями, но делать это будут, отталкиваясь от возросшей цены, что может разочаровать целый ряд потенциальных клиентов.

Не слишком обнадёживают и прогнозы на следующий год — как полагают эксперты, в 2025 году ситуация вряд ли изменится, так как факторов, позитивно влияющих на динамику цен, не наблюдается, и маловероятно, что они появятся в ближайшем будущем.