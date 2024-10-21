Производитель раскрыл подробности о характеристиках новинки.

Флагманский смартфон Vivo iQOO 13 продолжает обрастать подробностями относительно своих характеристик и внешнего вида — несколько дней назад в сети Интернет появились первые изображения предстоящей новинки, а свежая утечка раскрывает больше подробностей о дизайне и возможностях устройства, сообщает издание NotebookCheck.

На опубликованном изображении смартфон Vivo iQOO 13 предстаёт с плоским дисплеем, обрамлённым тонкими рамками и имеющим круглый вырез для селфи-камеры, и металлической средней рамкой.

По данным производителя, новинка одной из первых получит флагманский чипсет следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4) и 6.82-дюймовый дисплей, представленный панелью BOE Q10, отличающейся высокой степенью яркости и сравнительно низким потреблением энергии, с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц.

Источник фото: NotebookCheck/Whylab

Кроме того, смартфон обзаведётся аккумуляторной батареей ёмкостью 6150 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, разъёмом USB Type-C, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, мощными динамиками и вибромотором. Устройство будет выпускаться с предустановленной OriginOS 5 на базе Android 15.

Для улучшения отвода излишков тепла от компонентов новинка будет оснащаться большим радиатором, что должно способствовать увеличению производительности чипсета при высокой нагрузке в течение продолжительного отрезка времени.

Более ранняя утечка раскрывает, что квадратный модуль камеры новинки на задней панели будет обрамлён кольцевой RGB-подсветкой.

Источник фото: NotebookCheck/Digital Chat Station

Информацией о точной дате дебюта и стоимости смартфона Vivo iQOO 13 производитель в настоящий момент не делится.