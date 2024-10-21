Лидирует же в данной категории Samsung.

Несмотря на санкционное давление на Россию со стороны стран Запада и запрет на использование смартфонов iPhone от американской компании Apple в государственных структурах и компаниях с госучастием, объёмы госзакупок данных продуктов в РФ в годовом исчислении только увеличились, пишет сайт CNews, ссылаясь на данные издания «Ведомости».

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что за первые три квартала текущего года в рамках процедуры госзакупок было приобретено смартфонов iPhone на общую сумму около 6.88 миллиона рублей, в то время как за соответствующий период прошлого года траты составили около 1.64 миллиона рублей, то есть всего за год объём приобретаемого товара от американской компании Apple вырос в четыре раза.

Интересно, что в качестве одной из причин, по которой приобретались смартфоны iPhone, называется невозможность замены программного обеспечения, разрабатываемого специалистами иностранных государств, в частности приложения, необходимого для пользователей, имеющих проблемы со зрением.

Отмечается, что ещё в прошлом году специалисты ФСБ в сотрудничестве с ФСО раскрыли масштабную акцию западных спецслужб, целью которой являлась слежка за российскими гражданами при помощи шпионского ПО, установленного на смартфонах от Apple, что стало причиной отказа от iPhone в целом ряде ведомств и госкомпаний РФ.

Хотя суммарные траты на смартфоны iPhone и выросли в несколько раз в годовом исчислении, модели от Apple не занимают лидирующих позиций в категории приобретаемых в процессе госзакупок мобильных устройств.

Лидирует же по объёмам госзакупок южнокорейская компания Samsung, которая, впрочем, вслед за Apple покинула российский рынок ещё в 2022 году — на её долю за первые девять месяцев текущего года пришлось примерно 41.3 миллиона рублей. На второй позиции расположилась китайская компания Realme с показателем 16.2 миллиона рублей, что в 11 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на третьем месте находится Xiaomi с суммой примерно 10.9 миллиона рублей.