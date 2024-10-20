Первые экземпляры уже сошли с конвейера.

Уже через несколько месяцев компания Nvidia должна представить своё новое поколение видеокарт GeForce RTX 5000, серийное производство которых уже стартовало — это подтверждается в видео, размещённом на платформе Bilibili, пишет издание NotebookCheck.

В опубликованном видеоролике демонстрируется процесс первоначального тестирования видеокарты, только что сошедшей с конвейера. В примечании к видеоролику чётко указывается, что моделью, участвовавшей в тестах, является GeForce RTX 5090.

Также сообщается, что данный процесс снят на одном из заводов в Индонезии, который был введён в эксплуатацию в связи с существующим контролем за экспортом высокопроизводительных GPU из США в Китай, что вынуждает ряд производителей действовать соответствующим образом.

Кроме того, в видеоролике видно, что тестируемая видеокарта имеет всего один разъём дополнительного питания, что, судя по всему, опровергает недавние слухи об обязательном оснащении GeForce RTX 5090 двумя 16-контактными коннекторами питания. Конечно, это не помешает производителям использовать два разъёма для обеспечения дополнительным питанием особо мощных моделей видеокарт.

Источник фото: NotebookCheck/Bilibili

Предыдущие утечки указывают на то, что GeForce RTX 5090 получит графический процессор с 21 760 ядрами CUDA, 32 ГБ памяти GDDR7 28 Гбит/c и 512-битную шину.

Ожидается, что официальная презентация первых моделей видеокарт серии GeForce RTX 5000 состоится в январе следующего года на CES 2025.