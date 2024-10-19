Новинка должна дебютировать в ближайшее время.

Флагманский смартфон OnePlus 13 стал доступен для предварительного заказа в Китае, что подтолкнуло производителя к публикации изображения, раскрывающего некоторые особенности задней панели новинки и подтверждающего предыдущую утечку, сообщает издание NotebookCheck.

Официальное изображение OnePlus 13. Источник фото: NotebookCheck/OnePlus

На представленном изображении видно, что смартфон OnePlus 13 действительно получит круглый модуль камеры, смещённый к боковой грани, как и у модели предшествующего поколения, OnePlus 12, но будет иметь ряд отличий от предшественника, заключающихся в наличии горизонтальной линии, направленной от модуля к противоположной грани, а также логотипа Hasselblad в верхнем углу.

Рендер OnePlus 13 из утечки. Источник фото: NotebookCheck/Digital Chat Station

Кроме того, опубликованное производителем изображение подтвердило утечку информатора Digital Chat Station, раскрывающую наличие у новинки трёх камер на задней панели — как утверждается, основная камера смартфона будет представлена 50-Мп сенсором Sony LYT-808, а по соседству расположится 50-Мп сверхширокоугольный модуль с датчиком Samsung JN5 и перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и сенсором Sony LYT-600.

Чуть ранее производитель подтвердил, что OnePlus 13 будет оснащаться качественным дисплеем BOE X2 следующего поколения, который, как предполагается, сможет предложить плавную частоту обновления до 120 Гц.

Кроме того, новинке приписывается наличие флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite), аккумуляторной батареи ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 50 Вт соответственно, защиты от пыли и воды с рейтингом IP68/IP69, а также ультразвукового сканера отпечатков пальцев.

Ожидается, что смартфон OnePlus 13 будет официально представлен в ближайшие дни или недели.