Кроме того, добавлена поддержка для No More Room in Hell 2 и исправлен ряд проблем.

Разработчики программного обеспечения из компании Intel представляют новый графический драйвер для поддерживаемых моделей видеокарт и процессоров с iGPU — версии 32.0.101.6044/32.0.101.6127 WHQL увеличивают быстродействие в ряде игр, приносят поддержку для нового тайтла, а также исправляют некоторые известные ошибки, пишет издание Neowin.

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Свежий графический драйвер для видеоадаптеров Intel Arc A-серии и процессоров Core Ultra с интегрированными GPU Intel Arc добавляет поддержку для тайтла No More Room in Hell 2.

Помимо этого, обновление ПО улучшает быстродействие видеоадаптеров Intel Arc A-серии в ряде игр по сравнению с версией драйвера 31.0.101.6083 — в Core Keeper (DX11) среднее увеличение fps при разрешениях 1080p и 1440p с очень высокими (Very High) настройками графики составляет 11 и 13% соответственно, а в Metaphor: ReFantazio (DX11) при разрешении 1440p и высоких (High) настройках качества графики достигает 20%.

Также улучшено игровое быстродействие на процессорах Intel Core Ultra Series 2 с интегрированными GPU Arc в сравнении с драйвером версии 31.0.101.5736 — в Marvel’s Spider-Man Remastered (DX12) при разрешении 1080p и средних (Medium) настройках качества графической составляющей прирост fps составляет 8 %, а в Assassin’s Creed Mirage (DX12) при разрешении 1080p и средних (Medium) настройках графики с отключённой функцией адаптивного качества достигает 24%.

Помимо этого, для CPU Intel Core Ultra Series 1 и Series 2 с интегрированными графическими процессорами Arc был устранён ряд проблем, в том числе визуальные искажения в Chaos Enscape Benchmark 4.1, сниженное быстродействие в 3DMark Wildlife Extreme, сброс настроек частоты кадров в Endurance Gaming и наличие искажений в Final Fantasy XVI (DX12).

Свежая версия графического драйвера доступна для скачивания на официальном сайте.