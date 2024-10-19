Кроме того, новинка была быстрее предшественника более чем на 40 %.

По мере приближения даты официального анонса флагманского чипа следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4) в сети Интернет появляется всё больше данных, раскрывающих возможности SoC — новая утечка от Smartprix и OnLeaks проливает свет на впечатляющие показатели нового чипсета в бенчмарке AnTuTu.

Как видно на представленном изображении, смартфон Realme GT7 Pro, который оснащается чипсетом Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4), в тесте AnTuTu преодолел отметку в 3 млн очков, набрав 3 025 991 балл. Ранее данная вершина покорилась и топовому чипсету нового поколения MediaTek Dimensity 9400, который в составе смартфона Vivo X200 Pro получил 3 007 853 балла, практически не уступив флагману от Qualcomm.

Источник фото: Smartprix

Рядом с моделью Realme GT7 Pro на фотографии располагается Apple iPhone 16 Pro Max, в тесте AnTuTu набравший 1 651 728 очков, но сравнивать результаты данных смартфонов не стоит, так как они работают под управлением разных ОС и используют различающиеся API в тестах.

Если сравнивать новинку с моделью предшествующего поколения, то результаты весьма впечатляют — Snapdragon 8 Elite обходит разогнанную версию Snapdargon 8 Gen 3 в составе смартфона RedMagic 9S Pro+, ставшего лидером сентябрьского зачёта AnTuTu, на 41 %.

Чуть ранее Qualcomm Snapdragon 8 Elite был протестирован в бенчмарке Geekbench, набрав 3260 в одноядерном и 10 051 в многоядерном тестах, а также обеспечил 125 fps в GFXBench и показал 166 fps в DreamWorks Wild Life, обойдя Dimensity 9400 и A18 Pro.

Предполагается, что чипсет Snapdragon 8 Elite может выпускаться в двух версиях, одна из которых получит два ядра с тактовой частотой 4.09 ГГц и шесть ядер, работающих на частоте 2.78 ГГц, а другая, представляющая собой разогнанный вариант, обзаведётся теми же шестью ядрами с аналогичной частотой, но два основных ядра смогут достигать тактовой частоты 4.32 ГГц. Новый чип будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC N3E и получит графический процессор Adreno 830.

Ожидается, что флагманский чипсет от Qualcomm будет представлен уже через несколько дней на Snapdragon Summit.

Смартфон Realme GT7 Pro станет одной из первых моделей, получивших чип нового поколения Snapdragon 8 Elite. Кроме того, представленное изображение даёт возможность оценить дизайн фронтальной панели новинки с изогнутым дисплеем.