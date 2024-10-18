Среди основных причин называется рост стоимости оборудования и ПО, повышение ключевой ставки, а также ряд других.

Целый ряд хостинг-провайдеров РФ увеличивает стоимость своих продуктов и услуг, что вызвано сразу несколькими негативными факторами — об этом пишет издание CNews со ссылкой на материал Forbes.

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Сообщается, что российские провайдеры, предоставляющие услуги хостинга компаниям, организациям и частным лицам, весьма значительно повышают свои тарифы — в частности, ценники хостера «Мастерхост» выросли на двадцать процентов, а у Timeweb тарифы повысились в среднем на тридцать процентов. Компания Ru-Center в первой половине ноября также увеличила стоимость своих услуг, но в настоящее время ограничилась лишь физическими лицами.

Наиболее крупный игрок на рынке хостинга в России, компания «Рег.ру», тоже повысила свои тарифы на двадцать процентов, но только для одной из линеек. Глава департамента хостинга и профессиональных сервисов «Рег.ру» Сергей Рыжков выделяет несколько причин, негативно повлиявших на расценки услуг хостинг-провайдеров, в том числе повышение цен на оборудование, составляющее в среднем 20-30 % в год, рост стоимости отечественного ПО в связи с уходом зарубежных конкурентов с российского рынка, а также необходимость инвестиций в инфраструктуру и программное обеспечение.

Дополнительно компании «Рег.ру» пришлось потратиться в связи с внедрением российского реестра хостинг-провайдеров — по словам Сергея Рыжкова, расходы составили около ста миллионов рублей.

Другие хостеры называют аналогичные причины увеличения тарифов на свои услуги, добавляя ещё несколько пунктов — представитель компании «Мастерхост» дополнительно отметил повышение ключевой ставки, а глава RUVDS Никита Цаплин в качестве негативных факторов назвал существующие проблемы с импортом комплектующих в связи с санкциями со стороны Запада, слабеющий рубль по отношению к доллару и повышение налоговой нагрузки.

Кроме того, ряд специалистов считает, что к удорожанию продуктов и услуг в сфере ИТ приводит необходимость повышения заработной платы программистов. Ранее этот же довод, помимо всего прочего, звучал в качестве оправдания повышения стоимости ряда продуктов «1С».

Отмечается, что примеру крупных хостинг-провайдеров, судя по всему, последует и их более мелкие коллеги, что негативно повлияет на конечных потребителей.