Новая версия оболочки получила ряд оптимизаций, изменений дизайна и новых ИИ-функций.

Компания Oppo представила свою новую оболочку ColorOS 15 на базе Android 15, получившую целый ряд изменений пользовательского интерфейса, оптимизаций на уровне системы и новых функций с использованием технологий искусственного интеллекта, а также другие улучшения, сообщает издание GSMArena.

ColorOS 15 получает обновлённый дизайн с новыми значками, поддержку естественного освещения, элементов теней и динамических эффектов освещения в пользовательском интерфейсе, а также новые движки Aurora и Tidal Engine, обеспечивающие рендеринг и анимацию на уровне системы, что позволяет избежать задержек отрисовки в процессе быстрого переключения между приложениями.

Кроме того, производитель внедряет динамическое распределение кэша на уровне системы, что увеличивает плавность в процессе работы и обеспечивает управление ресурсами в режиме реального времени.

Отмечается, что благодаря ряду оптимизаций отзывчивость приложений увеличилась на 18 %, а их установка ускорилась на 26 %.

Ещё одной заметной деталью в пользовательском интерфейсе является разделение Панели управления и Центра уведомлений, что может повысить удобство при использовании смартфона.

Особый упор в ColorOS 15 делается на использовании целого ряда технологий искусственного интеллекта — в частности, в оболочку встроен виртуальный помощник XiaoBu, доступный для вызова на любом экране. Также имеется возможность поиска с помощью функции «Circle to Search».

Новые ИИ-функции в ColorOS 15 помогают обрабатывать и редактировать изображения, удаляя людей и объекты, устраняя размытие и применяя масштабирование, а также электронную стабилизацию.

Кроме того, технологии ИИ внедрены в ряд других приложений, что позволяет форматировать и сокращать заметки, преобразовывать речь в текст, сканировать документы с последующим переводом на другие языки и выделением основной сути текста, а также совершать ряд других действий.

ColorOS 15 будет поставляться с предстоящими смартфонами Oppo Find X8 и OnePlus 13, в то время как ряд моделей, уже представленных на рынке, начнут получать обновление с ноября текущего года. С графиком развёртывания ColorOS 15 и списком поддерживаемых моделей можно ознакомиться на представленном изображении.

Источник фото: GSMArena