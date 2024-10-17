Графический процессор новинки также претерпел изменений.

На фоне неопределённой судьбы чипсета Exynos 2500, разрабатываемого компаний Samsung, слухи о его замене на другие SoC в новых продуктах южнокорейского гиганта продолжают курсировать по сети Интернет, а непосредственно сам чип неожиданно появляется в базе данных бенчмарка Geekbench, раскрывая ряд своих характеристик, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: AnandTech

На сайте Geekbench чипсет Exynos 2500 указывается с модельным номером S5E9955, что, судя по всему, отражает раннюю версию представленного экземпляра. Кроме того, база данных бенчмарка раскрывает, что SoC имеет 10-ядерную архитектуру, как и модель предшествующего поколения, но оснащается сразу тремя основными ядрами, представленными Cortex-X925, с тактовой частотой 2.59 ГГц. Также новинка снабжена пятью ядрами Cortex-A725, достигающими частоты 2.25 ГГц, и двумя ядрами Cortex-A520 с частотой 1.75 ГГц.

Графический процессор чипсета Xclipse 950 на базе AMD Radeon имеет на два дополнительных ядра GPU больше по сравнению с предшественником и работает на тактовой частоте 1.3 ГГц.

Отмечается, что экземпляр не является серийным, так как представлен в составе тестовой платформы, используемой специалистами в процессе разработки, а не реальной модели смартфона, поэтому будущее новинки пока не предопределено. При этом факт продолжения разработки Exynos 2500 данная утечка подтверждает.

Ранее в сети Интернет появились слухи о том, что предстоящая линейка смартфонов Galaxy S25 может получить чипы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite) и MediaTek Dimensity 9400, в то время как Exynos 2500 использоваться не будет, что связывают с проблемами Samsung при производстве данного чипа. Конечно, данная информация не подтверждена, поэтому возможность появления нового чипсета Samsung в продуктах компании исключать не стоит.