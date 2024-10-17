По мнению ряда специалистов, зарубежная платформа может передавать данные о сетях операторов связи РФ западным организациям.

В России продолжают изучать возможное негативное влияние зарубежных сервисов на безопасность граждан и отечественной сетевой инфраструктуры — очередная угроза, по мнению ряда российских специалистов и ведомств, может исходить от популярной платформы Speedtest, предназначенной для измерения скорости интернет-соединений, пишет издание CNews со ссылкой на материал новостного агентства «Известия».

Источник фото: Puget Systems

Сообщается, что сервис Speedtest, разработанный и поддерживаемый американской компанией Ookla, может передавать целый ряд данных о конфигурации и пропускной способности российских сетей связи западным компаниям и организациям, что может быть использовано для атак на сетевую инфраструктуру РФ — именно так считает президент Международной академии связи (МАС) Анастасия Оситис, а также академик МАС Сергей Мельник.

В связи с возможной угрозой со стороны Speedtest в МАС предложили российским властям запретить применение зарубежного сервиса отечественными провайдерами, и эта инициатива нашла свой отклик — в частности, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой поддерживает запрет использования американской платформы, полагая, что для безопасности российской сетевой инфраструктуры необходимо исключить даже потенциальные способы нарушения её работы со стороны злоумышленников, действующих в интересах Запада.

Как отметил Сергей Мельник, возможность блокировки зарубежного сервиса Speedtest поддержали не только в Госдуме, но и в ФСБ, а также других органах власти.

Отмечается, что Speedtest является наиболее популярным сервисом в России для измерения скорости интернет-соединения, но существуют и отечественные аналоги, на которые российским операторам связи и стоит обратить внимание.