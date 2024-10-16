Компания рассчитывает расширить возможности Starlink.

Компания SpaceX, возглавляемая американским предпринимателем Илоном Маском, подала запрос в Федеральную комиссии по связи США, намереваясь внести ряд изменений в сеть Starlink для улучшения производительности и скорости передачи данных, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GeekWire

Сообщается, что изменения касаются спутниковой сети SpaceX Gen2 NGSO и смогут позволить передавать данные на гигабитных скоростях, улучшить качество мобильных подключений, снизить задержку сети и удовлетворить возрастающий спрос со стороны потребителей.

Для реализации данной идеи SpaceX просит разрешения на снижение трёх групп своих спутников на 8.5 % от их текущей высоты, что, как подсчитали специалисты компании, обеспечит меньшую вероятность столкновения спутников и более быстрое их сгорание в атмосфере при достижении окончания запланированного срока службы, а также позволит упростить развёртывание большего количества космических аппаратов, входящих в группировку.

Помимо перехода на более низкую орбиту, SpaceX с позволения контролирующих органов также планирует изменить минимальный угол возвышения с 25 до 20 градусов, что увеличит продолжительность связи между спутниками и наземными базовыми станциями.

Хотя SpaceX предоставляет доказательства того, что данные изменения не несут в себе какой-либо опасности, ряд специалистов высказывает опасения по этому поводу, считая, что снижение орбиты может стать причиной возникновения помех для других спутниковых группировок.