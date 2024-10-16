В Китае устройство стоит всего 89 юаней ($13).

Компания Xiaomi готовится представить свой портативный аккумулятор Power Bank 10000mAh 22.5W Lite на мировом рынке, о чём свидетельствует появление новинки на глобальном сайте производителя, пишет издание NotebookCheck.

Портативный аккумулятор Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite позволяет заряжать сразу три устройства одновременно благодаря наличию одного разъёма USB Type-C и двух портов USB Type-A. Выходной мощности пауэрбанка в 22.5 Вт хватает, чтобы полностью восполнить заряд батареи Nintendo Switch за 3.4 часа. Кроме того, iPhone 14 при мощности 20 Вт заряжается до 57 % за полчаса, а полная зарядка смартфона происходит за два часа.

Как отмечает производитель, портативный аккумулятор, имея ёмкость 10000 мА·ч (37 Вт·ч), даёт возможность полностью заряжать батарею iPhone 14 два раза, Xiaomi 13 1.7 раза и Nintendo Switch 1.3 раза. Новинка поддерживает современные стандарты Power Delivery (PD) и Quick Charge 3+ (QC3+).

Источник фото: Xiaomi

Восполнить заряд портативного аккумулятора возможно при помощи порта USB Type-C — полная зарядка пауэрбанка длится от 4.5 до 6 часов в зависимости от используемого зарядного устройства.

Кроме того, новинка поддерживает режим зарядки устройств низким током и имеет ряд защитных механизмов, в том числе от перегрева и короткого замыкания. Для индикации уровня заряда батареи предусмотрены специальные светодиоды.

Размеры пауэрбанка составляют 148.4x73.0x15.0 мм, а вес достигает 227 г. Отмечается, что портативный аккумулятор пригоден для авиаперелётов.

Информации о стоимости Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite на глобальном рынке в настоящий момент не предоставляется, но вряд ли она будет заметно выше цены модели в Китае, составляющей 89 юаней ($13).