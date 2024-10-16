Специалист разобрал новую Xbox Series X и обнаружил более эффективные чипы и другие изменения.

Несколько часов назад компания Microsoft обновила свой ассортимент игровых консолей тремя новыми версиями, в том числе Xbox Series S 1 ТБ, а также бездисковой Xbox Series X All-Digital 1 ТБ и специальным вариантом Xbox Series X Galaxy Black 2 ТБ — две последние модификации получили целый ряд изменений, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Специалист YouTube-канала Austin Evans разобрал новинки и продемонстрировал отличия от моделей 2020 года. Прежде всего, новые версии Xbox Series X оснащаются материнскими платами с переработанным в сторону упрощения дизайном и рядом изменений компонентов.

Кроме того, новые модификации игровых консолей обзавелись 6-нм чипами, которые требуют меньше энергии по сравнению с 7-нм APU, установленными в Xbox Series X (2020), при сохранении аналогичной производительности — если оригинальная версия в игровом режиме потребляет 167 Вт, то обновлённому стандартному варианту и бездисковой модификации требуется 156 и 151 Вт соответственно.

Ещё одним заметным изменением стало оснащение новинок радиаторами с традиционными медными тепловыми трубками вместо испарительной камеры, которой оснащалась система охлаждения оригинальных моделей.

Источник фото: Neowin/Austin Evans/YouTube

Ряд инженерных решений позволил уменьшить вес новых версий игровых консолей — Xbox Series X Galaxy Black 2 ТБ весит 4.14 кг против 4.36 кг у оригинала, а вес бездисковой модификации Xbox Series X All-Digital 1 ТБ составляет 3.65 кг, чему, помимо всего прочего, способствует и отсутствие оптического привода.

Несмотря на некоторые упрощения системы охлаждения, разницы в уровне шума и нагреве специалист не отметил, что, судя по всему, объясняется использованием более эффективных 6-нм чипов.