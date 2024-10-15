В теории это может доставить неудобства целому ряду российских пользователей.

Помимо неудобств с использованием видеосервиса YouTube, в ближайшем будущем российские пользователи могут столкнуться с недоступностью целого ряда других продуктов Google — об этом в эфире канала RTVI заявил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Дарий Халитов, пишет сайт CNews со ссылкой на материал новостного агентства «ТАСС».

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По словам представителя «Ростелекома», компания Google имеет возможность полностью заблокировать доступ к своим сервисам и продуктам для жителей того или иного государства в том случае, если руководство корпорации примет такое решение.

Речь идёт о таких продуктах Google, как электронная почта Gmail, видеоплатформа YouTube, сервис картографии Maps, магазин приложений Play, а также ряд других продуктов компании. Кроме того, по мнению Дария Халитова, в коде операционной системы Android от Google могут присутствовать определённые механизмы, которые способны заблокировать пользователей той или иной страны, в том числе Российской Федерации.

В настоящее время Android является наиболее популярной мобильной операционной системой среди российских пользователей — по данным сервиса Statcounter за сентябрь текущего года, на её долю в России приходилось 71.87 %.

Отмечается, что ряд российских компаний имеет в своём активе собственные мобильные ОС, но соперничать с Android они не могут, и на то есть объективные причины, выраженные в малом количестве приложений, разработанных для отечественных операционных систем, а также небольшом числе устройств, работающих под их управлением — в частности, наиболее известная в РФ мобильная ОС «Аврора», разрабатываемая в течение более шести лет, располагает лишь 80 нативными приложениями, а эмулятор Android для неё распространяется на платной основе.