Это позволит производителю обеспечить поддержку необходимого ПО для пользователей по всему миру.

В связи с продолжающимся санкционным давлением на китайские компании со стороны США Huawei продолжает развивать свою собственную операционную систему HarmonyOS NEXT, но в связи с необходимостью обслуживать международную аудиторию не может полностью отказаться от Android — новый слух указывает на то, что производитель может внедрить поддержку сразу двух ОС в свою новую серию Mate 70, сообщает издание Gizmochina.

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Как утверждает информатор RuiPlaysDigital, линейка Mate 70 может быть запущена с поддержкой сразу двух платформ, одной из которых станет собственная HarmonyOS NEXT от Huawei, а другая будет представлять собой хорошо знакомую ОС Android.

Учитывая, что смартфоны Huawei широко распространены на мировом рынке, данное утверждение выглядит вполне логичным — китайские пользователи, уже привыкшие к оболочке EMUI производителя, смогут без проблем использовать HarmonyOS NEXT, в то время как глобальная аудитория будет иметь возможность устанавливать приложения, разработанные для ОС Android.

Это позволит Huawei продолжить внедрение своей собственной ОС на внутреннем рынке, не навредив глобальным продажам, несмотря на ограничительные меры со стороны США. Конечно, в настоящий момент данная информация является лишь слухом и официально не подтверждена.

Официальная презентация HarmonyOS NEXT должна состояться в Китае 22 октября текущего года, в ходе которой Huawei и раскроет детали о новом продукте и стратегию по его распространению.