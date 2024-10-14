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Redmi Note 14 Pro 4G будет оснащён 6.67-дюймовым POLED-экраном и батареей на 5500 мАч
Запуск новинки ожидается в ближайшее время.

Смартфоны Redmi Note 14 Pro и Pro+ 5G были представлены в Китае в конце прошлого месяца, но вскоре могут быть презентованы и 4G-версии данных моделей, о чём свидетельствует появление Redmi Note 14 Pro 4G в базе данных FCC, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Согласно записям на сайте FCC, смартфон Redmi Note 14 Pro 4G с модельным номером 24116RACCG оснащается дисплеем POLED с диагональю 6.67 дюйма и разрешением Full HD+ (1080x2400 точек), что несколько скромнее показателей 5G-версии, снабжённой 6.67-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1.5K (1220x2712 точек).

При этом новинка унаследует аккумулятор от модификации 5G, имеющий ёмкость 5500 мА·ч. Как ожидается, 4G-вариант будет оснащён менее производительным чипсетом, потребляющим меньше энергии, что позволит превзойти 5G-версию по времени автономной работы.

В базе данных FCC указано, что Redmi Note 14 Pro 4G будет поставляться в четырёх конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Более ранняя утечка предполагает, что новинка будет оснащаться чипсетом от MediaTek, который по быстродействию будет уступать чипу Dimensity 7300 Ultra в составе Note 14 Pro 5G. Кроме того, 4G-версия может получить ту же 50-Мп основную камеру, что и 5G-вариант.

Учитывая, что смартфон Redmi Note 14 Pro 4G появился не только на сайте FCC, но и в базе данных IMEI, запуск новинки должен произойти в ближайшее время.

#redmi note 14 pro 4g
Источник: gizmochina.com
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