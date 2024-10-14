Производитель поделился информацией о ряде ключевых характеристик Tablet GT Pro.

Уже совсем скоро компания Honor представит свой новый игровой планшет Tablet GT Pro, но готовить потенциальных покупателей к этому событию производитель начал заранее — несколько дней назад было заявлено о наличии у планшета производительного чипсета и качественного дисплея, а сегодня ряд характеристик новинки был наконец-то раскрыт.

Источник фото: NotebookCheck/白问视频/Weibo

Как сообщает издание NotebookCheck, по ключевым характеристикам игровой планшет Honor Tablet GT Pro перекликается с представленной в июле моделью Honor MagicPad 2 — новинка оснащается 12.3-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1920x3000 точек, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и частотой дискретизации касания 180 Гц, чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, способным относительно неплохо справляться с современными играми, но по производительности уступающим чипу Snapdragon 8 Gen 3, и аккумуляторной батареей ёмкостью 10 050 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Источник фото: NotebookCheck/IT Home

Внешне Honor Tablet GT Pro несколько отличается от MagicPad 2, имея прямоугольный модуль камеры со скруглёнными углами и две горизонтальные полосы на задней панели, хотя с фронтальной стороны обе модели выглядят весьма похоже.

Более ранняя утечка раскрыла, что новинка будет выпускаться в трёх цветовых оформлениях (Star Black, GT Blue и Moon Shadow) и четырёх конфигурациях памяти (8 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+256 ГБ и 16 ГБ+512 ГБ), а стоимость версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти в китайской рознице составит 2899 юаней (около $410), то есть ценник базовой модификации будет ещё ниже.

Официальный запуск планшета Honor Tablet GT Pro должен состояться 16 октября текущего года совместно с другими продуктами компании.