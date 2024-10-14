Новые продукты дебютируют уже совсем скоро.

Компания Honor готовится представить свои новые смартфоны серии Magic 7 и операционную систему MagicOS 9.0 в ближайшее время — сегодня производитель раскрыл даты запуска своих новых продуктов, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Weibo/Honor Mobile Phone

Как сообщает Honor, операционная система MagicOS версии 9.0 будет представлена в Китае 23 октября, а спустя неделю, то есть 30 октября, дебютирует линейка смартфонов Magic 7, оснащённых новым пользовательским интерфейсом.

Интересно, что Honor немного сдвигает график презентации своих новых продуктов, учитывая, что серия Magic 6 и MagicOS 8.0 были представлены в начале января текущего года.

Компания подтвердила, что MagicOS 9.0 будет нацелена на активное использование технологий искусственного интеллекта и получит целый ряд ИИ-функций, в том числе обзаведётся виртуальным ассистентом AI Agent, схожим с Google Gemini и использующим языковой анализ и механизмы распознавания для более точного понимания запросов, поступающих от пользователей.

К сожалению, помимо сообщения о дате презентации смартфонов серии Magic 7, производитель не поделился информацией о характеристиках новинок, поэтому приходится полагаться лишь на утечки от информаторов, которые утверждают, что новая линейка будет насчитывать пять моделей, в том числе Magic 7 Pro — ожидается, что новинка получит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite), изогнутый экран, оперативную память LPDDR5X, хранилище UFS 4.0, быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный под дисплеем.