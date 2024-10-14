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Представлен Oppo K12 Plus
Компания Oppo официально презентовала свой новый смартфон среднего класса K12 Plus с ёмкой батареей и качественным дисплеем.

Компания Oppo официально презентовала свой новый смартфон среднего класса K12 Plus с ёмкой батареей и качественным дисплеем, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Oppo K12 Plus оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который подойдёт как для повседневных задач, так и для ряда не слишком требовательных игр, 8/12 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 256/512 ГБ. Кроме того, новинка имеет 6.7-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1100 нит и частотой дискретизации касания 240 Гц.

На тыльной стороне устройства размещается 50-Мп основная камера. Рядом расположен датчик с разрешением 8 Мп. На фронтальной панели имеется 16-Мп камера.

Продолжительной автономной работе новинки способствует ёмкий аккумулятор на 6400 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 80-Вт зарядки.

Помимо этого, устройство снабжается портом USB Type-C с поддержкой OTG и сканером отпечатков пальцев, расположенным под экраном, а также поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC и Bluetooth 5.4. Новинка выпускается в чёрном (Black Basalt) и белом (Snow Peak White) цветовых оформлениях. Новая модель поставляется с предустановленной ColorOS 14 на базе Android 14.

Стоимость смартфона Oppo K12 Plus начинается от 1799 юаней (258 долларов США) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти и увеличивается до 2499 юаней за вариант с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем на 512 ГБ. Предварительные заказы новинки уже открыты в Китае, а в официальную продажу новая модель поступает уже 15 октября.

#oppo k12 plus
Источник: gizmochina.com
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Oppo представила K12 Plus с экраном 120 Гц, чипом Snapdragon 7 Gen 3 и батареей на 6400 мА·ч
Oppo представила смартфон K12 Plus с процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Представлен Oppo K12 Plus с массивной батареей 6400 мАч и Snapdragon 7 Gen 3
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