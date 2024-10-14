Кроме того, новинка имеет 6.88-дюймовый дисплей и 50-Мп основную камеру.

Компания Xiaomi работает над своим новым смартфоном Redmi A3 Pro, который может дебютировать в ближайшее время — это следует из факта появления новинки в ассортименте кенийского интернет-магазина, сообщает издание Gizmochina.

Смартфон Redmi A3 Pro оснащается 6.88-дюймовой панелью с частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G81 Ultra и 8 ГБ оперативной памяти. Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 5160 мА·ч. Информации о мощности зарядки в настоящий момент не имеется.

На задней панели располагается круглый модуль камеры, включающий в себя основной датчик с разрешением 50 Мп и дополнительную камеру, данных о которой пока не предоставляется. Для безопасности данных устройство снабжается боковым сканером отпечатков пальцев.

Источник фото: Gizmochina

Интересно, что ранее производитель не выпускал ни модель A2 Pro, ни A1 Pro, поэтому Redmi A3 Pro станет первым смартфоном Pro-версии в линейке A. Кроме того, устройство появлялось в коде HypesOS, что добавляет достоверности утечке.

Стоимость новинки в кенийском интернет-магазине оказалась весьма демократичной, в пересчёте составив около 110 долларов или 100 евро. Если информация соответствует действительности, то Redmi A3 Pro может стать привлекательным вариантом с точки зрения цены и оснащения.