Кроме того, новинка будет оснащена накопителем до 256 ГБ.

Компания Xiaomi работает над своим новым смартфоном Poco C75, который придёт на смену Poco C65 — новинка уже появлялась в базах данных регуляторов и бенчмарка Geekbench, а свежие данные издания 91mobiles проливают свет на ряд характеристик смартфона, пишет сайт NotebookCheck.

Xiaomi Poco C65. Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Утверждается, что смартфон Xiaomi Poco C75 будет выпускаться в конфигурациях с 6 ГБ оперативной памяти и хранилищем объёмом 128 ГБ, а также 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

По данным издания, новинка будет представлена как минимум в четырёх цветовых оформлениях — чёрном, голубом, зелёном и золотом.

Ранее смартфон появлялся в базе данных Geekbench с 8 ГБ оперативной памяти, ОС Android 14 и чипсетом, оснащённым двумя ядрами с тактовой частотой 2.0 ГГц и шестью ядрами, работающими на частоте 1.7 ГГц, что указывает на возможное наличие чипа MediaTek Helio G85 или схожей SoC.

Также появление новинки на сертификационных сайтах раскрыло наличие поддержки NFC, Bluetooth и Wi-Fi, что является стандартным набором для современного смартфона.

Информации о периоде официального дебюта модели Xiaomi Poco C75 в настоящее время не предоставляется, но отмечается, что запуск смартфона стоит ожидать по всему миру.