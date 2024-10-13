Уже через несколько дней компания Honor представит сразу несколько своих новых мобильных устройств, в том числе планшет Tablet X9.

Уже через несколько дней компания Honor представит сразу несколько своих новых мобильных устройств, в том числе планшет Tablet X9, который не стоит путать с уже представленной на рынке моделью Honor Pad X9, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Honor

Планшет Honor Tablet X9 получит 11-дюймовый дисплей, занимающий 84 % фронтальной поверхности, с разрешением Full HD (1920x1080), частотой обновления 90 Гц и яркостью 400 нит.

Новинка имеет корпус со скруглёнными краями, экран с достаточно заметными рамками со всех четырёх сторон и чуть выступающий модуль камеры на задней панели.

Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 8300 мА·ч. Информацией о мощности зарядки производитель в настоящее время не делится.

Данных о чипсете, которым снабжается планшет, также не имеется, поэтому о позиционировании новинки в настоящее время сложно судить — вполне возможно, что данная модель будет предназначена в большей мере для просмотра видеофайлов и страниц в сети Интернет, в то время как Honor Tablet GT Pro, который, как заявляет производитель, получит топовый чипсет, будет представлять интерес для геймеров.

Официальная презентация Honor Tablet X9 намечена на 16 октября — в этот же день производитель планирует представить и планшет Honor Tablet GT Pro, а также смартфоны серии X60.