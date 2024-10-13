Новая функция «Копировать как таблицу» доступна в предварительной версии приложения.

Компания Microsoft продолжает улучшать встроенные в ОС Windows приложения, добавляя всё новые возможности — как заметили журналисты издания Windows Latest, в предварительной версии приложения «Ножницы Windows» появилась новая функция, позволяющая копировать таблицы со скриншотов.

В настоящий момент существует ряд сервисов и программ, позволяющих копировать таблицы со скриншотов, но встроенная в Windows функция сможет позволить пользователям не беспокоиться об установке дополнительных утилит или поиске необходимого сервиса в сети Интернет. Приложение «Ножницы Windows» уже умеет извлекать текст из изображений благодаря встроенному механизму оптического распознавания символов, а в свежей предварительной сборке было реализовано и копирование таблиц.

Источник фото: WIndows Latest

Сообщается, что последняя версия приложения «Ножницы» (11.2409.22.0), доступная в предварительной сборке Windows, имеет опцию «Копировать как таблицу», благодаря использованию которой можно легко копировать таблицы, сохраняя при этом их исходную структуру.

Отмечается, что для успешного распознавания на скриншоте должна присутствовать только сама таблица без дополнительных элементов управления приложения, в котором она открыта, в противном же случае будет скопирован и текст надписей и кнопок в строках меню.

В настоящее время функция «Копировать как таблицу» доступна лишь в предварительной версии, а период её появления в финальном релизе пока остаётся тайной.