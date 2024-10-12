Новинка может дебютировать в ближайшие недели.

Компания AMD работает над своей новой линейкой процессоров Ryzen 9000X3D, которая должна быть представлена в ближайшее время и получить ряд улучшений — свежая утечка указывает на то, что один из представителей новой серии, Ryzen 7 9800X3D, может стать первым процессором с 3D V-Cache, превосходящим стандартную модель по частоте, говорится в материале издания TechSpot.

Источник фото: PCGamesN

Сообщается, что на площадке Bilibili был опубликован скриншот, демонстрирующий процесс тестирования Ryzen 7 9800X3D в бенчмарке Cinebench R23. Примечательным является тот факт, что на представленном скриншоте видно, что базовая частота новинки составляет 4.7 ГГц, то есть на 900 МГц выше по сравнению со стандартной моделью, Ryzen 7 9700X.

Источник фото: TechSpot

Также утверждается, что при полной нагрузке на все ядра Ryzen 7 9800X3D может работать на частоте 5.2 ГГц, что на 400 МГц выше на фоне возможностей Ryzen 7 9700X.

Учитывая, что процессоры предшествующих поколений с 3D V-Cache имели более низкие частоты по сравнению со стандартными моделями, это может означать, что инженеры AMD провели неплохую работу по оптимизации архитектуры Zen 5 с 3D-стекированием.

Конечно, утечка может не отражать реальных характеристик финальной версии процессора, поэтому её стоит воспринимать с долей скепсиса.

Ожидается, что Ryzen 7 9800X3D будет представлен в ближайшие недели, что кажется вполне логичным, учитывая не слишком удачный старт процессоров Ryzen 9000 в связи с целым рядом проблем, а также необходимость реабилитации AMD перед своими клиентами и конкуренции с процессорами Intel Arrow Lake-S, тем более что игровая производительность последних, судя по официальным тестам, не слишком впечатляет.