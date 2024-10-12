Новинки должны дебютировать в начале следующего года.

Компания Xiaomi работает над своей новой серией планшетов Pad 7, которые придут на смену моделям Pad 6 и могут быть представлены в ближайшие месяцы, но информатор 体验more уже сегодня делится данными, раскрывающими некоторые характеристики предстоящих новинок, сообщает издание NotebookCheck.

Xiaomi Pad 6. Источник фото: GSMArena

Как утверждает информатор, стандартная модель, Xiaomi Pad 7, получит чипсет Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, в то время как Xiaomi Pad 7 Pro будет оснащён чипом Snapdragon 8s Gen 3 — данные SoC не являются флагманскими даже на текущий момент, не говоря уже о том, что в скором времени выходит высокопроизводительный чипсет следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4, поэтому рекордных показателей от новинок ждать не стоит.

Кроме того, планшеты серии Pad 7 обзаведутся 11.16-дюймовыми LCD-экранами с частотой обновления 144 Гц.

Чуть ранее информатор Digital Station сообщал, что в будущем Xiaomi выпустит обновлённые модели с SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 или MediaTek Dimensity 9400, но чёткие сроки в данный момент неизвестны.

Ожидается, что планшеты серии Xiaomi Pad 7 будут представлены в начале следующего года.