Компания Motorola не слишком радует покупателей своих смартфонов, поддерживая свои устройства в течение сравнительно короткого промежутка времени, хотя с новыми моделями ситуация несколько улучшается — сегодня в сети Интернет появился список смартфонов, которые получат официальное обновление ОС до Android 15, пишет издание NotebookCheck.
Источник фото: Gizmochina
В настоящее время обновление Android 15 получат следующие модели смартфонов Motorola:
Moto G
- Moto G Power 5G (2024)
- Moto G 5G (2024)
- Moto G Stylus 5G (2024)
- Moto G34 5G
- Moto G35
- Moto G45
- Moto G55
- Moto G75
- Moto G85
Motorola Edge
- Motorola Edge Plus 2023
- Motorola Edge 2024
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Edge 50
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Ultra
Motorola Razr
- Motorola Razr 40
- Motorola Razr 40 Ultra
- Motorola Razr 50
- Motorola Razr 50 Ultra
ThinkPhone
- ThinkPhone
- ThinkPhone 25
В настоящее время в данном списке присутствуют не все смартфоны Motorola, вышедшие в последние месяцы, но в ближайшее время он может пополниться новыми моделями.
Отмечается, что в вопросах выпуска обновлений для своих смартфонов Motorola находится в роли догоняющей — даже флагманские модели, такие как Razr 50 Ultra получат только три крупных обновления Android, в то время как смартфоны серии Moto G могут рассчитывать только на одно, а также выход апдейтов безопасности в течение трёх лет.
Конечно, в последнее время компания исправляется, что видно по поддержке ThinkPhone 25 и Edge 50 Neo на протяжении пяти лет, но это всё равно меньше таких лидеров, как Samsung, который обеспечивает обновления для своих флагманских моделей в течение как минимум семи лет, а для более доступных смартфонов — до шести.