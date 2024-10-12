Список включает в себя несколько десятков моделей.

Компания Motorola не слишком радует покупателей своих смартфонов, поддерживая свои устройства в течение сравнительно короткого промежутка времени, хотя с новыми моделями ситуация несколько улучшается — сегодня в сети Интернет появился список смартфонов, которые получат официальное обновление ОС до Android 15, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

В настоящее время обновление Android 15 получат следующие модели смартфонов Motorola:

Moto G

Moto G Power 5G (2024)

Moto G 5G (2024)

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85





Motorola Edge

Motorola Edge Plus 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra





Motorola Razr

Motorola Razr 40

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 Ultra





ThinkPhone

ThinkPhone

ThinkPhone 25

В настоящее время в данном списке присутствуют не все смартфоны Motorola, вышедшие в последние месяцы, но в ближайшее время он может пополниться новыми моделями.

Отмечается, что в вопросах выпуска обновлений для своих смартфонов Motorola находится в роли догоняющей — даже флагманские модели, такие как Razr 50 Ultra получат только три крупных обновления Android, в то время как смартфоны серии Moto G могут рассчитывать только на одно, а также выход апдейтов безопасности в течение трёх лет.

Конечно, в последнее время компания исправляется, что видно по поддержке ThinkPhone 25 и Edge 50 Neo на протяжении пяти лет, но это всё равно меньше таких лидеров, как Samsung, который обеспечивает обновления для своих флагманских моделей в течение как минимум семи лет, а для более доступных смартфонов — до шести.