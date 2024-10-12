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Представлен список смартфонов Motorola, которые получат официальное обновление Android 15
Список включает в себя несколько десятков моделей.

Компания Motorola не слишком радует покупателей своих смартфонов, поддерживая свои устройства в течение сравнительно короткого промежутка времени, хотя с новыми моделями ситуация несколько улучшается — сегодня в сети Интернет появился список смартфонов, которые получат официальное обновление ОС до Android 15, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

В настоящее время обновление Android 15 получат следующие модели смартфонов Motorola:

Moto G

  • Moto G Power 5G (2024)
  • Moto G 5G (2024)
  • Moto G Stylus 5G (2024)
  • Moto G34 5G
  • Moto G35
  • Moto G45
  • Moto G55
  • Moto G75
  • Moto G85


Motorola Edge

  • Motorola Edge Plus 2023
  • Motorola Edge 2024
  • Motorola Edge 40 Pro
  • Motorola Edge 50
  • Motorola Edge 50 Fusion
  • Motorola Edge 50 Neo
  • Motorola Edge 50 Pro
  • Motorola Edge 50 Ultra


Motorola Razr

  • Motorola Razr 40
  • Motorola Razr 40 Ultra
  • Motorola Razr 50
  • Motorola Razr 50 Ultra


ThinkPhone

  • ThinkPhone
  • ThinkPhone 25

В настоящее время в данном списке присутствуют не все смартфоны Motorola, вышедшие в последние месяцы, но в ближайшее время он может пополниться новыми моделями.

Отмечается, что в вопросах выпуска обновлений для своих смартфонов Motorola находится в роли догоняющей — даже флагманские модели, такие как Razr 50 Ultra получат только три крупных обновления Android, в то время как смартфоны серии Moto G могут рассчитывать только на одно, а также выход апдейтов безопасности в течение трёх лет.

Конечно, в последнее время компания исправляется, что видно по поддержке ThinkPhone 25 и Edge 50 Neo на протяжении пяти лет, но это всё равно меньше таких лидеров, как Samsung, который обеспечивает обновления для своих флагманских моделей в течение как минимум семи лет, а для более доступных смартфонов — до шести.

#motorola #android 15
Источник: notebookcheck.net
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Мобильные телефоны Motorola, которые получат обновление до Android 15
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