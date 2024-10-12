Проблему можно попытаться решить обходными путями.

Компания Microsoft продолжает внедрять новые функции с использованием технологий искусственного интеллекта в ОС Windows 11, но вместе с полезными нововведениями иногда возникают и досадные ошибки, порой весьма странные — именно так произошло и с внедрением многострадальной функции Recall, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: The Verge/Microsoft

Софтверный гигант объявил о внедрении Recall ещё несколько месяцев назад, чем вызвал критику со стороны пользователей и специалистов, указывающих на недостаточную степень защищённости пользовательских данных при активации данной функции. Всё дело в том, что Recall запоминает все действия пользователей, чем и могут воспользоваться злоумышленники, поэтому сохранность данных в этом случае чрезвычайной важна.

В связи с этим Microsoft пришлось повременить с развёртыванием Recall, но спустя несколько месяцев проблемы с защитой данных, по словам компании, были решены, поэтому недавно софтверный гигант принялся внедрять свою новую функцию — в октябре Recall станет доступна для владельцев устройств Copilot+ PC, а в ноябре появится на ПК с процессорами Intel и AMD.

Хотя Recall должна быть вполне самостоятельной утилитой, на практике оказалось, что это не так — на YouTube-канале Chris Titus Tech вышел анализ, в котором рассматривается возможность отключения новой функции, но после её успешной деактивации или удаления в Windows 11 24H2 внезапно исчезает и современный интерфейс Проводника.

По словам специалиста, это происходит из-за того, что Recall реализована в виде зависимости в Проводнике Windows, что и приводит к возвращению пользовательского интерфейса Проводника во времена Windows 7.

Исследователю удалось решить проблему обходным путём, который деактивировал Recall без изменения пользовательского интерфейса Проводника Windows. Кроме того, бывалые пользователи Windows сообщают, что Recall можно отключить при помощи DISM, не нанеся вреда Проводнику, хотя не у всех это получается, поэтому проблема явно требует вмешательства со стороны Microsoft.